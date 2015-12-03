更新版 1- 法国数据：第三季ILO失业率升至10.6%，创18年来新高

(新增细节及背景)

路透巴黎12月3日 - 法国国家统计局周四公布的数据显示，法国第三季失业率升至10.6%，创下1997年以来最高，且高于第二季修正后的10.4%。

对于面对本周末地方选举的法国总统奥朗德(Francois Hollande)而言，这样的数据实属不利；预料奥朗德所属的社会党将在本次选举中受挫。

他先前曾表示，他若无法减少失业，将不会在2017年寻求连任。

上述数据并不令人感到意外，因近期公布的月度数据已经显示，经济成长不振难以创造就业机会。

欧盟统计局周二公布，法国这个欧元区第二大经济体的10月失业率为10.8%，为2007年以来首度高于欧元区平均失业率。

上周劳工部数据显示，10月登记失业人口跳增4.2万人，至创纪录高点的3,589,800人，较前月增加1.2%，较上年同期增加3.7%。

法国失业率纪录高位是1997年第一、第二和第三季的11.2%，先前低点是2008年第一季的7.5%。

数据图表：link.reuters.com/haf52t