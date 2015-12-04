台湾货币市场：短率回落市场恢复平静，大型金融机构降短票利率至0.38%

* 隔拆利率回落，资金宽松市场恢复平静 * 一大型金融机构今降短票利率至0.38% * RP利率持平 记者 罗两莎 路透台北12月4日 - 台湾银行间拆款利率周五回落。资金调度人士指出，因今天是 期初，市场资金趋宽松，拆款市场恢复平静，利率亦回落先前水准，隔拆利率回到0.30% 。 他们表示，市场资金转趋宽松，今天拆借需求锐减，大都以到期续做为主，资金〞 小多〞者则打电话推销资金。 〞今天大家都松松的，钱都那么多，找不到有需求的、还在努力。〞一位大型外银 资调人员说。 大型商银资调人员亦称，今天拆款市场状况与昨天刚好相反，部分到期者打电话说 要还钱，利率亦回到之前状况。 本地时间11:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.680 32.935 台湾加权指数 8,395.78 8,456.06 隔夜银行间拆款加权平均 0.302% 0.302% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.300-0.320% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380% **大金融机构降短票利率至0.38%** 短票市场方面，票券公司交易员指出，因今天是期初，整体市场资金又转趋宽松， 某大型金融机构顺应近期市场利率走低情势，今起调降短票利率至0.38%(原为0.40%)； 其余则不变，维持0.37%水准。 〞今天是新的提存期，我们把利率降下来了，但太晚告诉人家，票都被匡走了，只 买到一点点 。〞一位大型金融机构交易员说。 票券商交易员指出，今天发票量虽明显扩增，惟整体资金宽松，一大早票就被抢光 ；某大金融机构虽调低利率，但无票可卖。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%； 60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦于同水准。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.3 67%，前日为0.375%；上日区间为0.36-0.39%，前日则为0.36-0.49%；上日成交量50.18 亿台币，前日24.08亿台币。 周五央行定存单到期金额258亿。发行金额稍晚央行才会公布。 下周到期央行定存单金额共2兆1,985.10亿台币，分别为：周一8,746.80亿、周二1, 977.50亿、周三4,740.50亿、周四5,921.80亿及周五的598.50亿。 下周宽松因素有：12月10日中国银行香港分行10亿人民币债券还本；紧缩因素为：1 2月11日财政部发行10年期增额公债，金额300亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为1,018亿台币，累积超额准备为9, 951亿台币、加计前期1%的超额准备达1兆964亿台币。 **RP利率持平* 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场资金偏多，惟部分投信因 标到台电公司发行的商业本票今天交割，自RP市场抽走部分资金。 〞今天投信还是来找券，也有投信抽走资金，但对利率没有影向。〞一位大型券商 交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，上日亦同；10天期 以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，上日亦同。债券附买回成交利率高低，与票券商 及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大 。 在票券商方面，交易员指出，今天市场资金转趋偏多，但各票券商陆续安排跨年资 金，利率则维持原水准。 〞今天钱开始变多了，但只是小多，没有多到很夸张的地步。〞一位大型票券商交 易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率与上日同水准相近；短天期公债 附买回利率区间落在上日水准，在0.30-0.32%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0. 36%，上日亦同。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)