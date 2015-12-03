欧洲央行：政策会议前一周执委会成员将进入缄默期

路透法兰克福12月3日 - 欧洲央行周四称，在政策会议召开前七日内，执委会成员不得向媒体或市场参与者讲话。这是欧洲央行在遭到公众批评后对沟通政策做出的调整。

由于在数次管理委员会会议即将召开前，曾有央行高层官员会晤市场参与人士，此事遭人披露后，欧洲央行便检讨沟通政策。

欧洲央行执委科尔曾在一场有数家对冲基金参与的闭门活动上，透露足以影响市场波动的信息，但他的演讲内容直到次日才公布在欧洲央行的网站上，事后科尔也遭到批评。

“必需避免公众对于执委会成员与媒体和市场参与者之间会晤的臆测或误解，”欧洲央行总裁德拉吉致函欧洲议会成员称。