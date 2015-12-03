路透12月3日 - 以下为荷兰国际集团(ING)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：汇价过去数日反弹，但小时图未能收于1.0640区域上方，从而未能在日线图上确认看涨趋势。尽管如此，该货币对最有可能在水平支撑位1.0535美元上方做短暂的向下盘整，随后将创出短期低点。因此，我们将该货币的预期对从“中性”再次下调至“下行”，预计下行趋势将持续。我们的短期看跌目标为1.0460和1.0350，关键长期支撑位为周线图上八年下行趋势通道的低端，目前位于1.0275附近。若小时图收于1.0640上方，应对这一短期下行趋势止损。

美元/日圆：继成功地在122.25-121.75日圆支撑区域上方盘整后，该货币对正在积聚动能以重拾123.76上方的短期上涨趋势。若收于123.76上方，则将确认开启向水平阻力区域125.20- 125.75上涨之路。总而言之，我们将美元/日圆的预期从“中性”上调至“上行”。

澳元/美元：汇价处于短期目标位0.7390美元附近，昨日创下0.7344高点，为长期下行趋势中的短期上涨。短期内可能原地踏步，随后将实现上涨。0.7200附近的基本趋势线和正在触底的50日移动均线位置0.7174之间将获得短期稳固支撑。若能成功测试该支撑区域，则将继续上探位于下行的200日指数移动平均线切入位0.7497的长期强阻力位。我们正锁定短期获利，将该货币对的预期从“上行”下调至“中性”。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0553 1.0611 -0.55 -12.76 1.2097

美元/日圆 123.46 123.24 0.18 3.35 119.68

欧元/日圆 130.29 130.77 -0.37 -10.28 144.77

美元/瑞郎 1.0240 1.0181 0.58 3.01 0.9941

英镑/美元 1.4928 1.4948 -0.13 -4.14 1.5573

美元/加元 1.3326 1.3342 -0.12 14.70 1.1618

澳元/美元 0.7326 0.7307 0.26 -10.31 0.8168

新西兰元/美元 0.6658 0.6635 0.35 -14.62 0.7797

欧元/瑞郎 1.0809 1.0808 0.01 -10.14 1.2026

欧元/英镑 0.7066 0.7097 -0.44 -8.87 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1907 9.2068 -0.17 -2.32 9.4688

美元/挪威克朗 8.6735 8.6506 0.26 16.08 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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