中国外汇：入篮后增持人民币资产取决组合和流动性目标，汇率非关键--专家

路透上海12月3日 - 人民币如期加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）货币篮子后，专家认为，未来各国机构是否增持人民币资产，还是取决于他们的资产组合和流动性目标；未来人民币的全球吸引力料上升，但汇率波动并不是影响因素，增持资产也不会明显影响汇价。

法兴银行亚太首席外汇策略师Jason Daw周四在汤森路透投资论坛暨StarMine全球卖方分析师颁奖典礼上并表示，如果中国继续加快推进资本账户开放，未来五年人民币在全球储备中的权重有望达到4%，赶上现在英镑和日圆的权重，这样流入中国的资金将达到2,100亿美元左右；若增加到8%的话，则将有5,000多亿美元的资金流入中国。

“人民币在未来肯定会越来越多的成为全球重要的货币，这也得益于中国的经济规模，还有中国的出口总量，以及中国金融市场的发展，特别是未来如果资本账户能够进一步开放的话，肯定会出现更多的乐观趋势。”Jason Daw称。

中国央行4月份披露的数据显示，国外央行持有人民币本地资产是6,660亿美元左右，可以视作是入篮之前的人民币作为全球外汇储备，当时只占全球外汇储备的1.4%而已。

过去十年来，中国在全球贸易当中的份额在不断地上升，无论是出进口都大幅上扬。另外，人民币跨境贸易结算也在大量增加，同时人民币国际债券以及离岸人民币储蓄等都有很快的发展。

Jason Daw称，随着中国资本账户不断开放，越来越多的外国投资人进入中国债券市场，还有越来越多的人希望到中国境内发债，购买人民币计价的债券，相信未来这种趋势还将保持相对乐观的发展。

他还指出，对人民币国际化而言，另一大机遇就是中国推行的“一带一路”战略，区域角度来讲对于人民币国际化是一个好消息。而亚投行的建立也是非常好的消息，对人民币国际化是非常好的推动因素。

“还有一个非常重要的因素就是资本账户的开放，中国已经开始了逐步的开放资本账户，很多人觉得在今后五年，或者最多在今后十年中国资本账户将完全的放开。这也将是一个非常正面的信息，能够促进人民币国际化。”他称。

**增持资产不会影响币值**

虽然Jason Daw对人民币在全球储备中的地位上升较为看好，但他也提出，要实现目标并不是那么简单，因为全球外汇储备中中国已经占据30%，另外全球外汇储备资产最近持续下降，这将减小投资人选择持有人民币资产的动机。而汇率波动并不会影响资产的吸引力，也不会大幅推高币值，如果该币种遵循货币的公允价值的话。

“各国央行能否大量的增持人民币的资本？觉得比较有挑战性。”他表示，除非美元和欧元有一个重新平衡的过程，只有这样才有可能会让全球央行增加人民币、增加多元性。

他并指出，IMF并没有对任何国家的央行有要求必须持有SDR，而且现在人民币在SDR的比重10.9%，也不过300多亿美元的水平，但所有SDR份额加起来也不过全球储备的3%而已，因此人民币入篮只会有有限的短期影响。

“我们不可能强迫公有或者私有部门国际化。让外资或者外国投资人进入中国市场，也并不能够意味着人民币国际化一定能够取得成功。”他说。

Jason Daw也指出，汇率波动并不会影响投资人对资产的配置需求。他并举例指出，过去十年欧元、澳元波动很大，但并不妨碍投资人对欧元澳元资产的吸引力，因为波动本身并没有明显的影响货币的价值。

他并认为，人民币走向很大程度上是政策的决定，例如未来若人民币跟强劲的美元脱钩，中国采取一些限制经济增长放缓的措施等等。他并预计在2016年底，美元兑人民币的汇率差不多会到6.8。