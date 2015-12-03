欧洲汇市：英镑兑美元跌向七个半月低点，因美元全线上涨

路透伦敦12月3日 - 英镑兑美元周四跌向七个半月低点，因美元全线上涨，但英镑兑欧元在欧洲央行会议前走强，市场预计欧洲央行将再次下调欧元存款利率。

数家大型银行在本周发布的2016年展望中大幅下调对明年英镑汇价的预估，摩根士丹利预计一年后英镑兑美元将跌至1.40美元，德意志银行则坚持此前对2016年英镑汇价的预估，预计其将报1.27美元。

这部分是因为市场担心英国明年或2017年将对是否退出欧盟进行公投。

但周四英国公布的服务业采购经理人指数(PMI)较为乐观，凸显了短期作空英镑所面临的重大风险：英央行可能将追随美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息步伐，在明年上半年升息。

“过去24小时有对欧元和英镑的抛盘，但在这些水准附近有些支撑，短期内可能将守住这些水准，”伦敦一国际银行的交易员称。

“今天全看欧洲央行了。”

欧洲汇市早盘交易中，英镑兑美元仅跌0.1%，至1.4935美元，较周三触及的七个半月低点高出约0.003美元，英镑兑欧元涨近0.5%，至0.7066英镑。

本周公布的建筑业和制造业PMI数据低于预期，但均显示英国经济持续扩张。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价