东南亚股市：泰股略微反弹，多数股市在ECB公布决策前呈区间走势

路透曼谷12月3日 - 泰国股市周四微幅收高，市场对CP All 抛盘令大盘受到拖累，东南亚多数股市在欧洲央行公布政策决定前呈区间走势。

泰国股市 微幅收高0.09%，稍早跌至8月26日以来最低位。Advanced Info Service 和Siam Cement 等近期遭到打压的大盘股出现反弹。

零售股CP All跌逾5%，创下2013年以来最大单日跌幅。

投资者抛售该股，周三泰国市场监管机构表示，已因内部交易行为而对该国两大企业CP All和True Corporation 的高管进行了罚款。

True Corp跌0.6%。

周四亚洲股市下跌及美元上涨，此前美联储主席叶伦的讲话强化了本月稍后美联储升息的可能性。

为应对持续低迷的通胀，欧洲央行料将在周四进一步放松货币政策，打出可能包括下调存款利率和扩大资产购买计划的政策组合拳。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 336.07 -0.76 -0.23 -18.19 410.77

新加坡 2883.89 0.25 +0.01 -14.30 3365.15

马来西亚 1673.92 -2.85 -0.17 -4.96 1761.25

泰国 1340.62 1.17 +0.09 -10.49 1497.67

印尼 4537.38 -8.48 -0.19 -13.19 5226.95

菲律宾 6994.10 -52.98 -0.75 -3.27 7230.57

越南 574.38 -0.04 -0.01 +5.27 545.63

(完)

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