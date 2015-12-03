欧洲汇市：英镑兑欧元跌1.4%，因欧洲央行的决定令市场失望

路透伦敦12月3日 - 英镑兑欧元周四下跌近1.5%，因欧元反弹。此前欧洲央行放宽货币政策的力度不及市场预期，促使投机商出脱之前累积的巨量欧元空头头寸。

欧洲央行将其资产购买计划，又称量化宽松计划，延长六个月至2017年3月，但没有像许多人预计的那样增加每月购债金额。该行还同意购买以欧元计价的市政和地区债券，将存款利率下调10个基点至负0.30%，但下调幅度小于市场已经消化的预期。

欧元全线上涨，扶助英镑兑美元收复失地，英镑 日内上涨0.6%，报1.5035美元。英镑周三跌至1.4897美元的七个半月低位，部分因为数据疲弱引发对英国经济成长的疑虑。

欧元兑英镑 盘中升至五周最高0.7240英镑，最新涨1.4%，报0.7205英镑。

欧洲央行公布决定后，2016年9月到期的短期英镑利率期货下跌5个跳动点，至99.09，表明市场消化的英国央行升息时点预期为明年第三季末。

“市场对欧洲央行的决定非常失望，欧元强劲反弹，欧洲央行的糟糕表现为今年欧元/美元能否触及平价的问题划上了句号，”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam称。

周四稍早英国公布的服务业采购经理人指数(PMI)较为乐观，清除了建筑业和制造业PMI数据低于预期带来的部分阴霾。

因担心财政政策紧缩会给成长和投资带来风险，以及英国明年或2017年将就是否退出欧盟进行公投，数家大型银行预计明年英镑将走软。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价