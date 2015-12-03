南非汇市：兰特兑美元下跌，市场等待南非主权评级评估结果

兰特本周承压，曾触及14.4950兰特的纪录低位，之前公布的数据显示，南非贸易逆差大幅增加，凸显南非经济承受的压力。

投资者现在聚焦将于周五发布的南非评级评估报告。惠誉目前对南非的评级为BBB，展望为负面，但9月时警告称可能下调南非评级。标准普尔目前的评级为BBB-，展望为稳定。(完)