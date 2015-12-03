欧元债市：短期德债收益率录得近五年来最大升幅，因ECB行动令市场失望

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
* 两年期德债收益率势录录得2011年3月来最大单日升幅
* 投资者原本预计欧洲央行下调存款利率的幅度更大、并扩大购债规模
* 货币市场利率上升，通胀预期下降
路透伦敦12月3日 - 短期德债收益率周四录得近五年来最大单日升幅，此前欧洲央行总裁德拉吉放宽政策的力度远不及市场预期。
欧洲央行延长购债计划六个月至2017年3月。但总裁德拉吉没有如许多投资者预期的扩大月度购债规模，不辱其总是让市场意外的名声。
欧洲央行还宣布买入欧元计价的市政债和地区债，将存款利率下调10个基点至负0.30%，利率下调的幅度略低于货币市场消化的降幅。
欧洲央行的决定令市场感到失望，投资者下调通胀预期，且欧洲股市下挫，欧元兑美元急升2%。
“这反映了市场在欧洲央行会议前抱有多高的期望，特别是对存款利率下调的幅度，”Aberdeen Asset Management固定投资经理Patrick O'Donnell说。
“市场原本寄望，央行在降息方面给市场造成的失望，德拉吉可能在量化宽松(QE)政策方面加以弥补。但他宣布的QE方案也没有达到市场的预期。”
短期德债收益率升15个基点，至负0.28%，高于欧洲央行的存款利率水平。若某项资产的收益率低于央行的存款利率，则不符合央行的购买标准。在欧洲央行会议举行前，五年期以下德债的收益率均低于欧洲央行存款利率。
两年期德债收益率猛涨，录得2011年3月来最大单日升幅。
10年期德债 收益率攀升20个基点，至0.67%的三周高位，而意大利10年期公债 表现最差，收益率急升24个基点，至1.67%，录得6月来最大单日升幅。
货币市场利率 上升8-12个基点，接近消化欧洲央行在可预见的将来不会再次降低存款利率的水平。
欧元区五年和五年远期损益平衡通胀率 下降至1.77%，稍早为1.81%，这反映的是2020年投资者对2025年通胀的预期。
欧洲央行的行动对欧元区以外公债市场也造成影响，瑞士和斯堪的纳维亚国家的公债收益率也大幅攀升。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。