欧元债市：短期德债收益率录得近五年来最大升幅，因ECB行动令市场失望

* 两年期德债收益率势录录得2011年3月来最大单日升幅

* 投资者原本预计欧洲央行下调存款利率的幅度更大、并扩大购债规模

* 货币市场利率上升，通胀预期下降

路透伦敦12月3日 - 短期德债收益率周四录得近五年来最大单日升幅，此前欧洲央行总裁德拉吉放宽政策的力度远不及市场预期。

欧洲央行延长购债计划六个月至2017年3月。但总裁德拉吉没有如许多投资者预期的扩大月度购债规模，不辱其总是让市场意外的名声。

欧洲央行还宣布买入欧元计价的市政债和地区债，将存款利率下调10个基点至负0.30%，利率下调的幅度略低于货币市场消化的降幅。

欧洲央行的决定令市场感到失望，投资者下调通胀预期，且欧洲股市下挫，欧元兑美元急升2%。

“这反映了市场在欧洲央行会议前抱有多高的期望，特别是对存款利率下调的幅度，”Aberdeen Asset Management固定投资经理Patrick O'Donnell说。

“市场原本寄望，央行在降息方面给市场造成的失望，德拉吉可能在量化宽松(QE)政策方面加以弥补。但他宣布的QE方案也没有达到市场的预期。”

短期德债收益率升15个基点，至负0.28%，高于欧洲央行的存款利率水平。若某项资产的收益率低于央行的存款利率，则不符合央行的购买标准。在欧洲央行会议举行前，五年期以下德债的收益率均低于欧洲央行存款利率。

两年期德债收益率猛涨，录得2011年3月来最大单日升幅。

10年期德债 收益率攀升20个基点，至0.67%的三周高位，而意大利10年期公债 表现最差，收益率急升24个基点，至1.67%，录得6月来最大单日升幅。

货币市场利率 上升8-12个基点，接近消化欧洲央行在可预见的将来不会再次降低存款利率的水平。

欧元区五年和五年远期损益平衡通胀率 下降至1.77%，稍早为1.81%，这反映的是2020年投资者对2025年通胀的预期。