英国债市：英债收益率上涨，因欧洲央行宣布的货币政策力度不及预期

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦12月3日 - 英债收益率周四上涨，此前欧洲央行放宽货币政策的力度不及市场预期。
欧洲央行延长购债计划六个月至2017年3月，但没有如许多投资者预期的扩大月度购债规模。欧洲央行还宣布买入欧元计价的市政债和地区债，将存款利率下调10个基点至负0.30%，利率下调的幅度略低于货币市场消化的降幅。
10年期英债 收益率上涨13个基点，报1.89%，反映其价格录得逾六个月来最大单日跌幅。10年期英债/德债 收益率差收窄6个基点，至122个基点以下的六周低位。
在欧洲央行政策决定宣布后，2016年9月英镑短期利率期货<0#FSS:>收低6个跳动点，报99.18。
周四稍早公布的调查显示，英国11月服务业数据良好，部份消除本周稍早建筑业和制造业采购经理人指数(PMI)不及预期所带来的低迷人气。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。