英国债市：英债收益率上涨，因欧洲央行宣布的货币政策力度不及预期

路透伦敦12月3日 - 英债收益率周四上涨，此前欧洲央行放宽货币政策的力度不及市场预期。

欧洲央行延长购债计划六个月至2017年3月，但没有如许多投资者预期的扩大月度购债规模。欧洲央行还宣布买入欧元计价的市政债和地区债，将存款利率下调10个基点至负0.30%，利率下调的幅度略低于货币市场消化的降幅。

10年期英债 收益率上涨13个基点，报1.89%，反映其价格录得逾六个月来最大单日跌幅。10年期英债/德债 收益率差收窄6个基点，至122个基点以下的六周低位。

在欧洲央行政策决定宣布后，2016年9月英镑短期利率期货<0#FSS:>收低6个跳动点，报99.18。