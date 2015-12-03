芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因技术性买盘和原油价格攀升

路透芝加哥12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第四日上涨，因在早盘下跌后，技术买家入市。

指标CBOT-1月大豆合约 收位接近日内高位，且盘中触及10月26日来最高，该合约开盘下跌，在接近周三低位时寻获支撑。

原油市场 上涨，也支撑大豆市场。

大豆在四日涨势中录得2.8%的升幅。

豆粕和豆油期货也上升。

豆粕升幅受限，因现货市场需求疲弱且遇到技术阻力。指标1月豆粕合约 未能升穿20日移动均线。

CBOT-1月豆油 升穿其200日移动均线，7月14日来首次收在该水准之上。

1月大豆期货合约 收升5-1/4美分，报每蒲式耳8.97-1/2美元。

1月豆粕合约 收高0.7美元，报每短吨287.4美元。1月豆油合约 涨0.3美分，报30.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为200,287口，豆粕为101,713口，豆油为186,988口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)