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债券 | 2015年 12月 4日 星期五 04:19 BJT

标题新闻：穆迪称英国退欧将不利英国经济，但对信贷评等的影响将取决于退欧后的政策选择

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)

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