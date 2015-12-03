加拿大股市：收跌1%，因投资者在银行公布业绩后卖出银行股

投行观点：强生目标价从122美元上调至124，评级为中性--摩根大通
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路透多伦多12月3日 - 加拿大主要股指周四下挫逾1%，连续第二日下跌；尽管一些大型银行公布盈利增长，但其股价回落，且铁路股和原油输送管道运营公司股价也下跌。
加拿大主要股指下跌，走势和欧美股市一致，因投资者对欧洲央行公布最新的宽松政策感到失望。
金矿股是逆市上涨的唯一主要板块，因美元下跌，提振金价从近六年低位反弹。
“加拿大主要股指下跌可归因于对银行股部份获利了结，以及美国股市大幅下跌，”Global Securities策略师Elvis Picardo说。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌139.15点，或1.03%，至13,324.67点。10大类股中有九种下跌。
能源股小跌，尽管油价劲升3%。
加拿大第二大原油输送管道运营公司TransCanada Corp 急跌2.5%至41.62加元，此前该公司表示，其在加国安大略省Bruce核电厂的持股量增加至48.5%。(完)
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