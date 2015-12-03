美国股市：标普指数录得9月来最大跌幅，欧央行政策宽松程度不及预期

叶伦对议员表示，美联储接近于提高近零隔夜利率。她对经济的看法乐观，称“未来一两年增长可能足以带动就业市场进一步改善”。美联储将在12月15-16日召开政策会议。

道琼工业指数 下跌252.01点，或1.42%，至17,477.67点；标准普尔500指数 收低29.89点，或1.44%，至2,049.62点；Nasdaq指数 下滑85.70点，或1.67%，至5,037.53点。

标普500指数录得9月28日以来最大单日百分比跌幅，并创11月13日以来最低收盘位。

部分卖盘与杠杆基金有关，随着波动性上升，他们可能被迫平仓。

期权分析公司Trade Alert总裁Henry Schwartz表示，周五到期的标普500指数期权成交量上升，尤其是卖出期权，这表明大家在对冲下跌的风险。

“经历了缓慢的一周之后，今天对冲投资者看似确实有所行动，”他说。

周四公布数据显示，上周美国初请失业金人士上升，但仍符合就业市场好转的标准。周五的非农就业报告料显示11月美国非农就业岗位增加20万个。

Zafgen 重挫5.1%至5.96美元，之前该公司称，美国食品药物管理局彻底暂停其对试验性减肥药物的最后阶段测试。

纽约证交所下跌股数量超过上涨股，分别为2,518只和579只，比率为4.35:1。Nasdaq市场有2,159只下跌，674只上涨，比率为3.2:1。

标普500指数有9只个股录得52周新高，26只录得新低；Nasdaq指数有53只录得新高，78只录得新低。(完)