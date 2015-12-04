美国与加拿大经济指标预测--12月4日-12月11日****

标题新闻：意大利金融市场监管机构Consob主席称如流动性足够，西雅那银行国有化后最好保持上市
Consob为意大利全国公司及证券交易委员会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月30日当周
12月4日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增20.0 增27.1
民间就业岗位(万个) 增19.0 增26.8
制造业就业岗位(万个) 减0.1 持平
政府部门就业岗位(万个) -- 增0.3
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.4%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差405 逆差408
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 11月 减少1 增加4.44
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 65.9% 66.0%
劳动生产率(较上季) 第三季 +0.3% -0.6%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差17 逆差17.3
出口(亿加元) -- 445.1
进口(亿加元) -- 462.4
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.3
经季节调整的PMI -- 53.1
12月7日当周
12月7日(一)
1500 美国就业趋势指数 12月 -- 129.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加200.0 增加289.2
12月8日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 11月 -- 96.10
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 -- 19.81
1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 -- -6.7%
1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 10月 552.5 552.6
12月9日(三)
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月 +0.1% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.3% +0.5%
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 54.3
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 52.4
12月10日(四)
1330 美国进口物价(较前月) 11月 -0.7% -0.5%
出口物价(较前月) -0.2% -0.2%
1330 加拿大产能利用率 第三季 -- 81.3%
1330 加拿大新屋价格指数 10月 -- +0.1%
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 -- 赤字1,360
12月11日(五)
1330 美国PPI最终需求(较上年同期) 11月 -1.2% -1.6%
(较前月) -0.1% -0.4%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.8% +0.1%
(较前月) +0.1% -0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.4%
(较前月) -- -0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.2%
1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 91.0 91.3
现况指数 100.0 104.3
预期指数 83.0 82.9 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张荻)
Consob为意大利全国公司及证券交易委员会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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美国劳工部周四表示，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为 24.7万人。 美国商务部公布，美国12月房屋开工年率为122.6万户(预估为120.0万户)，美国12月建筑许可年率为121.0万户( 预估为122.5万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)