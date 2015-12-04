金砖国家：12月3日股汇市收盘纵览

路透12月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月3日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报819.25点，下跌0.31%。

中国股市：沪综指收升1.4%连续第四日上涨，个股跷跷板效应明显

中国汇市：人民币收小升中间价创三个月新低，倒量需求旺盛成交明显

香港股市：收跌，关注全球货币政策相互背离的影响

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巴西股市：在针对总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的弹劾程序启动后，巴西股市跳涨近4%，国营企业股票领涨。巴西国家石油公司(Petrobras) 及巴西银行 连袂劲扬7%。指标股指Bovespa指数 收报46,393.262点，上涨3.29%。

巴西汇市：拉美货币走势震荡，此前欧洲央行公布了新一轮货币刺激措施。巴西雷亚尔上涨，因下议院议长接受了关于启动对罗塞夫弹劾程序的要求。雷亚尔兑美元 收报3.7481/88，上日收报3.8325/55。

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南非股市：连续第四日收跌，紧张的投资者在评级消息传出前抛出股票。投资者关注惠誉周五对南非的评估。该机构9月份对南非的评级为“BBB”，评级展望为负面，并称有可能下调评级。标普对其评级为“BBB-”，评级展望为稳定。指标Top-40指数 收报45,371.37点，下跌1.42%；大盘综合指数 收报50,424.89点，下跌1.44%。

南非汇市：兰特兑美元下跌，市场等待南非主权评级评估结果

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印度股市：下跌近1%，创逾两周最大单日百分比跌幅，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦此前的强硬措辞强化了本月稍晚加息的可能性。BSE指数 收报25,886.62点，下跌0.89%；NSE指数 收报7,864.15点，下跌0.85%。

印度汇市：卢比兑美元 收盘跌至66.6525/66.6625，上日收报66.59/66.60。叶伦的讲话强化了本月稍晚加息的可能性，刺激了全球美元需求。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报826.96点，下跌0.84%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报443.85点，下跌0.67%。