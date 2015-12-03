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市场报道 | 2015年 12月 4日 星期五 07:11 BJT

纽约期市：期棉升至六周高点，获出口报告和美元疲弱激励

路透纽约12月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，触及六周高点，美国出口销售报告强劲以及美元疲弱带来激励，此外，市场仍担心高品级棉花的短缺。

“人们还是担心棉花的质量...”FCStone Merchant Services主管Jim Lambert说道。

ICE-3月期棉 收涨0.45美分，或0.71%，报每磅63.95美分。盘中一度涨至高点64.30，为10月22日来最高。

美国上周出口了287,100包棉花，为2015/16市场年度以来单周最高。

总成交量增加3,815口至22,859口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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