纽约期市：期棉升至六周高点，获出口报告和美元疲弱激励

路透纽约12月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，触及六周高点，美国出口销售报告强劲以及美元疲弱带来激励，此外，市场仍担心高品级棉花的短缺。

“人们还是担心棉花的质量...”FCStone Merchant Services主管Jim Lambert说道。

ICE-3月期棉 收涨0.45美分，或0.71%，报每磅63.95美分。盘中一度涨至高点64.30，为10月22日来最高。