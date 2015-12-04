《中国报摘》--中国证券报12月4日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 头版头条:
--中国总理李克强主持召开经济工作专家座谈会时表示，明年要实现“十三五”良好开局，必须继续从供需两端加大结构性改革力度，继续用好结构性减税手段，积极增加有效投资。
* 其他:
--多家基金管理公司证实，已于12月2日收到通知，要求进一步甄别、确认涉嫌配资的偏股型私募资管产品。通知要求，涉嫌配资私募资管产品核实确认表应于12月4日前上报，基金公司与子公司分别报送。
--中国中铁 、中铁二局 公布交易预案，中国中铁拟将持有的预估值为115.46亿元人民币的四家公司100%股权，置换中铁二局合计预估值为72.40亿元的全部资产和负债，差额部分由中铁二局向中国中铁非公开发行股份购买。
--个人税收递延型养老险的相关试点方案有望于12月出台，记者获悉，部分保险公司已经开始与相关机构洽谈个人税收递延型养老险试点方案推出后的合作事宜。
--国家发改委副主任连维良表示，今年前10个月，全国规模以上煤炭企业实现利润同比下降62%，国有煤炭企业整体由去年盈利300亿元转为亏损223亿元，行业下行压力仍然较大；当前要着力推进煤炭企业整合兼并重组，鼓励大型煤炭企业对中小型煤矿进行兼并重组，壮大一批大型煤炭企业集团。
--工信部节能与综合利用司副司长杨铁生透露，作为落实《中国制造2025》的重大举措，《绿色制造工程实施方案》有望近期出台实施。
--银监会召开会议指出，引导加大银行业金融机构信贷资金投入，创新有效的扶贫开发金融产品和服务方式。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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