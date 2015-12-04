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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月4日-12月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家     规模      发行细节
 12/07  1350  法国               标售国库券(BTF)
 12/08        美国               发售三年期公债
 12/08        日本               标售六个月期贴现国库券
 12/08        日本               标售30年期公债
 12/09        西班牙             标售六个月和12个月期国库
                                 券
 12/09        美国               发售10年期公债
 12/09        德国     30亿欧元  标售两年期联邦债券
 12/10        美国               发售30年期公债
 12/10        日本               标售三个月期贴现国库券
                                 
 12/10        意大利             标售国库券
 12/10        日本               提高流动性公债标售
 12/11        意大利             标售中长期公债
                                 
 12/11        日本               标售两个月期贴现国库券
                                 
                                 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王颖；审校 戴素萍)

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