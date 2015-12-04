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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆虽非焦点但有低接买盘，美债收益率上涨

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* 美元/日圆隔夜确有波动，但关注焦点在欧元和美元上

* 美元/日圆跌至122.30，欧洲央行不那么激进令欧元/美元冲高

* 小时图一目均衡转换线122.75目前为阻力位

* 不过美债收益率上涨提供支撑，10年期美债收益率从2.181%升至2.306%

* 日本参与者可能再次逢低买进，一路至122.00及下方有买单

* 期权帮助构成阻力--122.70-77有5.11亿美元到期，122.95-123.00有7.45亿美元到期(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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