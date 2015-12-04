欧洲经济指标预测--12月4日-12月11日****

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月30日当周
12月4日(五)
0700 德国工业订单(较前月) 10月 +1.2% -1.7%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1%
(较上年同期) -1.3% -1.4%
12月7日当周
12月7日(一)
0700 德国工业生产(较前月) 10月 +0.8% -1.1%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 正17.0 正15.1
12月7-14日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- +1.1%
截至11月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.7%
12月8日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 11月 -- -0.2%
0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字745.0
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差33.8
进口(亿欧元) -- 407.82
出口(亿欧元) -- 373.98
0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.1%
制造业产出(较前月) -- +0.8%
(较上年同期) -- -0.6%
1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
12月9日(三)
0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.3%
(经季节调整) -- 3.4%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -0.7% +2.6%
进口(较前月) -1.1% +3.6%
贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差194
12月10日(四)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 -- 正49
0630 法国非农就业岗位(较前季) 第三季修正值 -- +0.10%
0745 法国工业生产(较前月) 10月 -- +0.1%
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第四季 -- 负1.25%-负0.25%
0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 10月 -- 逆差20.76
全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差93.51
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 -- 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 12月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
12月11日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 盈余5
0900 意大利经季调工业生产(较前月) 10月 -- +0.2%
经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +1.7%
0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.6%
12月11-16日
0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.6%
(完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。