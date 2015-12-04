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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:18 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月4日

*工商时报：

--台积电 总经理暨共同执行长刘德音昨日表示，半导体产业链的库存调整确定本季告一段落，明年恢复成长，台积电明年将比今年好。

*经济日报：

--顶新集团出售台北101股权再添变数，市场传出黑石集团向台北101提出希望取得大楼营运相关资讯，包括租户名单、租金价格等，都遭台北101以维护公司商业机密为由拒绝，黑石提出实地查核经过一个多月后，进度为零。

--金管会昨天公布10月银行存放款差额高达8.69兆台币，创下今年以来新高，因为资金运用效率不佳，银行存放比只有74.39%，创下5年新低。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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