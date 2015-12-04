《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月4日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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*工商时报：
--台积电 总经理暨共同执行长刘德音昨日表示，半导体产业链的库存调整确定本季告一段落，明年恢复成长，台积电明年将比今年好。
*经济日报：
--顶新集团出售台北101股权再添变数，市场传出黑石集团向台北101提出希望取得大楼营运相关资讯，包括租户名单、租金价格等，都遭台北101以维护公司商业机密为由拒绝，黑石提出实地查核经过一个多月后，进度为零。
--金管会昨天公布10月银行存放款差额高达8.69兆台币，创下今年以来新高，因为资金运用效率不佳，银行存放比只有74.39%，创下5年新低。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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