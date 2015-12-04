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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--12月4日

==========================今日重要政经日程==========================

*12/4（周五）

--国务院政策例行吹风会，介绍区域金融改革创新有关情况。

=========================近期重要政经日程==========================

12/5（周六）

--中国国家主席习近平将于12月5日至6日访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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