《中国报摘》--其他报纸重要消息12月4日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**上海证券报**
--IPO恢复后首批启动发行10只新股中签结果揭晓，10家公司网上网下合计冻结资金超过2.4万亿人民币。
--辽宁成大 公布，拟动用50余亿元竞买正在挂牌中的中华联合保险控股股份有限公司股权，预计将竞买其不超过19.595%的股份，有望成为中华控股第二大股东，这是辽宁成大在券商、基金等领域外的又一大动作。
--春秋航空 公告，公司12月3日与空客签订《飞机购买协议》，购买60架空客A320 NEO系列飞机，空客公司将于2019年至2023年交付上述飞机。
**证券时报**
--万科A 公告，今年11月公司实现销售面积192.8万平方米，销售金额241.1亿元，较上年同期分别增长32.78%和27.18%。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，《私募投资基金管理暂行条例》正在调研、制定当中，拟尽快成文颁布；中国基金业协会已于11月中旬召开内部调研会征求意见。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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