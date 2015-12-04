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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:32 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月4日

**上海证券报**

--IPO恢复后首批启动发行10只新股中签结果揭晓，10家公司网上网下合计冻结资金超过2.4万亿人民币。

--辽宁成大 公布，拟动用50余亿元竞买正在挂牌中的中华联合保险控股股份有限公司股权，预计将竞买其不超过19.595%的股份，有望成为中华控股第二大股东，这是辽宁成大在券商、基金等领域外的又一大动作。

--春秋航空 公告，公司12月3日与空客签订《飞机购买协议》，购买60架空客A320 NEO系列飞机，空客公司将于2019年至2023年交付上述飞机。

**证券时报**

--万科A 公告，今年11月公司实现销售面积192.8万平方米，销售金额241.1亿元，较上年同期分别增长32.78%和27.18%。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，《私募投资基金管理暂行条例》正在调研、制定当中，拟尽快成文颁布；中国基金业协会已于11月中旬召开内部调研会征求意见。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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