《全球重要经济事件一览表》--12月4日-12月11日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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12月4日(五)
费城--在费城联邦储备银行主办的“美国经济新常态”论坛上，费城联邦储备银行总裁哈克致开幕词(1515)，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“新费雪主义(Neo Fisherianism)”发表讲话(2045)，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策重新正常化”发表讲话(2100)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利和欧洲央行总裁德拉吉出席纽约经济俱乐部会议(1700)，德拉吉将发表讲话(1645)。
柏林--德国央行官员Joachim Nagel和Johannes Beermann参加货币讨论会(0800)。奥地利央行总裁诺沃特尼在货币讨论会上发表讲话(1330)。
巴黎--英国央行总裁卡尼与纽约前市长彭博讨论气候变化问题(1200)。
罗马--意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)在主题为“意大利央行关于家庭金融的分析”会议终场发表总结讲话(1400)。
雅典--希腊央行公布年度货币政策报告。
12月5日(六)
纽约--德国央行理事Andreas Dombret发表演说，题为“坚如磐石：银行资本是万能的工具吗？”(2330)
12月7日(一)
美国曼西--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在波尔州立大学商业与经济研究中心主办的第20届印第安纳经济展望年会的餐会上，就经济与货币政策发表讲话(1730)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
日本奈良--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖发表讲话。
东京--日本央行总裁黑田东彦与法国央行副总裁Anne Le Lorier在欧洲金融市场协会论坛上发表演讲(0345)。
12月8日(二)
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)举行新闻发布会，发布新的斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。
多伦多--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大帝国俱乐部(Empire Club of Canada)发表讲话(1810)。
12月9日(三)
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。
塔林--爱沙尼亚央行公布最新宏观经济预估，央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)发表讲话(0900)。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至12月10日)。
12月10日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布12月利率会议记录(1200)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在Women's Executive Network活动上发表讲话(1800)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济和欧元区货币政策举行记者会(0900)。
伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0830)。
哥本哈根--丹麦央行举行记者会，公布季度货币政策评估和半年度金融稳定报告(0930)。
12月11日(五)
法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)资金配额情况(1015)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王兴亚)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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