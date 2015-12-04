《香港报摘》--经济日报12月4日

**头版头条**

--欧洲央行下调存款利率至负0.3%，并延长资产购买计划多6个月。惟欧央行没增加买债额，令市场大失所望，欧股劲插水，德股一度跌近4%，欧元兑美元大弹逾3%，高见1.0942。

**其他**

--标普一项研究指，亚洲成人人口之中有近四分三人未能清楚掌握通胀、风险分散等概念，是「金融文盲」（financially illiterate）。

--新城发展 旗下新城控股由「B转A」。集团副总裁陈伟健指，新城B股在终止交易前市值达250亿元人民币，望A股今日挂牌后可超此数。集团持有A股近7成股权，但市值只约80亿港元，认为股价未反映实际价值。股份昨则升近9%。

--大市走势反覆，新股市场气氛淡静。百亿新股中能建设（新上市编号：03996）传以下限定价，而昨起招股的两只新股，孖展反应慢热，但消息指现代牙科（新上市编号：03600）国际发售部分已录超额认购。

--长江基建 合并电能 交易告吹后，市场即传长建再拟并购的计划。外电引述消息指，长建已参与竞投大伦敦区第五大国际机场--伦敦市机场（London City Airport），预料涉资最多20亿英镑。

--香港上市公司商会主席梁伯韬认为，资本市场需要改革，建议政府可参考上海正在推进的「战略新兴板」，吸引更多创客（创业者）及初创企业在港投资。

--市场预期人民币今明两年，仍面临贬值压力，但渣打 料贬值走势至明年首季后，人币将逐步升值，到明年底每美元兑人币可回升至6.42元。另央行及私人机构亦会因SDR决定，逐步增持人币。（完）

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