中国货币市场：回购利率走稳非银机构融出增加，IPO解冻资金继续回流

路透上海12月4日 - 中国银行间市场周五主要回购利率走稳，交易员表示，随着打新资金解冻，市场流动性愈显宽裕，不少非银机构亦有闲余融出；央行逆回购加量维稳效果显着，短期内机构对资金面稳定信心充足，不过月内还需继续关注新一轮IPO、可交换债申购对资金影响及跨年期限利率的波动。

华南一银行交易员称，本周参与打新的资金从昨日开始解冻，周五回流资金继续增加，除了近期稳定出资的大行，非银机构亦加量融出，“一些基金之前打新压着钱，这两天(解冻)回来之后，如果跨IPO借的是七天，那这两天就出一些隔夜。”

她并称，考虑到央行持续释放平稳市场利率的信号，预计近期利率将继续保持平稳，虽近年底，银行间资金价格暂不会有向上走高。

不过上海一券商交易员提及，跨年期限方面，资金存款间机构报价成交尚属平稳，非银机构押信用债的价格早盘已从昨日的3.2%、3.3%跳涨至3.5%以上，“整体还是宽松的，银行是都有钱，不过押信用债就要放下节操了，总有一部分要高价借。”

他并称，或因资金面宽裕、打新热情积压已久集中释放，本周10只新股申购规模超预期，但预计已达峰值，下周五将开始的新一轮IPO可能逊于此次。此外也需留意下周二(8日)的上海国资可交换债发行会否引发资金价格波动，“从上次国盛eb(可交换债)来看还是很猛的，申购规模也是上万亿的。”

本轮IPO重启后的首批10只新股集中于本周一至周三网上申购，中签结果已全部揭晓，10家公司网上网下合计冻结资金超过2.4万亿人民币。

中国证监会周四核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，至此，前期暂缓发行的28家首发公司中，仅剩余八家。 相关发行公告显示，除一家将于下周五(11日)网上申购，其余九家公司的网上申购集中于下下周一(14日)。

上海国有资产经营有限公司下周拟于上交所发行20亿元可交换公司债券，期限五年，预备用于交换的股票标的为中国太保 A股股票；网上申购日为12月8日，网下发行期限为12月8-10日。

两位了解情况的消息人士周五透露，在此前多地试点基础上，中国财政部明年起将地方国库现金定期存款自主招标范围扩大至全国。这意味着利好流动性的同时，也为地方财政发力增加了新的渠道。

中国央行顺势加量逆回购的呵护下，A股IPO重启后的首轮申购高峰本周安然度过。业内人士认为，公开市场单周净投放500亿元人民币，明确央行维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7701 1.7714 -0.13

七天 2.3018 2.2984 +0.34

14天 2.6416 2.5987 +4.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9600 2.5000 -54.00

七天 2.0150 1.8000 +21.50

14天 2.2900 2.0000 +29.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.3600 2.3500 +1.00

14天 2.6400 2.6200 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.7870 1.7870 +0.00

七天 2.2930 2.2920 +0.10

三个月 3.0430 3.0430 +0.00