欧洲金融：德国政府经济顾问称，欧洲央行放宽政策的做法是错的

德国曾一再推动其他欧元区经济体实施改革以促进发展。其含义就是，促进欧元区19国经济增长的责任在于各国政府，而不是欧洲央行。

外界广泛认为，德国央行总裁魏德曼是欧洲央行管理委员会立场最强硬的委员。但德国政府内阁部长一般都严格看待欧洲央行的独立性，不会就欧洲央行的政策决定发表评论。

尽管如此，德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)上月还是向央行官员发出警告，称宽松的货币政策可能会造成错误的奖励，从而削弱各国实施改革的意愿。

德国财政部学术界顾问委员会成员、德国智库ZEW主席Clemens Fuest表示，欧洲央行为刺激经济已没有什么可做的了。

“欧元区货币政策已经要达到极限了，”他说。

“公债购买计划的延长再次增加了(欧元区央行)欧元体系资产负债状况的风险，”德国工商联会(DIHK)主席万斯里本(Martin Wansleben)表示。

德国智库Ifo主席辛纳表示“进一步放松就过头了”；他曾表示，欧洲央行扩张性货币政策给欧元区二线国家提供了隐性救助。