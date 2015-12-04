欧洲金融：德国政府经济顾问称，欧洲央行放宽政策的做法是错的

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
德国曾一再推动其他欧元区经济体实施改革以促进发展。其含义就是，促进欧元区19国经济增长的责任在于各国政府，而不是欧洲央行。
外界广泛认为，德国央行总裁魏德曼是欧洲央行管理委员会立场最强硬的委员。但德国政府内阁部长一般都严格看待欧洲央行的独立性，不会就欧洲央行的政策决定发表评论。
尽管如此，德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)上月还是向央行官员发出警告，称宽松的货币政策可能会造成错误的奖励，从而削弱各国实施改革的意愿。
德国财政部学术界顾问委员会成员、德国智库ZEW主席Clemens Fuest表示，欧洲央行为刺激经济已没有什么可做的了。
“欧元区货币政策已经要达到极限了，”他说。
“公债购买计划的延长再次增加了(欧元区央行)欧元体系资产负债状况的风险，”德国工商联会(DIHK)主席万斯里本(Martin Wansleben)表示。
德国智库Ifo主席辛纳表示“进一步放松就过头了”；他曾表示，欧洲央行扩张性货币政策给欧元区二线国家提供了隐性救助。
“这强化了民众的一项疑虑，即欧洲央行的工作重点是救助受困国家和银行，而不是价格稳定，”他说。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 王兴亚/龚芳)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。