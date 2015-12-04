国际油市：美国原油价格因美元疲软而上涨，关注将召开的OPEC会议

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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消息人士表示，石油输出国组织(OPEC)周五的会议上可能决定延续当前的生产政策，沙特已经告诉其他成员国，不打算提出限制产量的建议。
消息人士称，沙特正式提出OPEC减产建议的希望不大，因为正如一家行业刊物的报导，这要取决于和非OPEC产油国的联手行动。
“昨天的消息是沙特调低了销往美国的报价，支撑了沙特无意减产及让出市场份额，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周五表示。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将1月销往亚洲的阿拉伯轻质油官方售价较12月每桶下调0.1美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水1.40美元。
美元走弱亦提振油市。美元指数 周四创下逾六年来最大单日跌幅。
取暖油 猛涨4%，亦助美国原油升势一臂之力。取暖油最近几日因美国东北部气温高于正常水平而承压。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 龚芳/张荻)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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