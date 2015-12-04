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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:59 BJT

国际油市：美国原油价格因美元疲软而上涨，关注将召开的OPEC会议

消息人士表示，石油输出国组织(OPEC)周五的会议上可能决定延续当前的生产政策，沙特已经告诉其他成员国，不打算提出限制产量的建议。

消息人士称，沙特正式提出OPEC减产建议的希望不大，因为正如一家行业刊物的报导，这要取决于和非OPEC产油国的联手行动。

“昨天的消息是沙特调低了销往美国的报价，支撑了沙特无意减产及让出市场份额，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周五表示。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将1月销往亚洲的阿拉伯轻质油官方售价较12月每桶下调0.1美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水1.40美元。

美元走弱亦提振油市。美元指数 周四创下逾六年来最大单日跌幅。

取暖油 猛涨4%，亦助美国原油升势一臂之力。取暖油最近几日因美国东北部气温高于正常水平而承压。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 龚芳/张荻)

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