《香港报摘》--信报12月4日

**头版头条**

--欧洲央行昨日措施力度大失市场所望，连月捱打的欧元乘机挟淡仓，汇价一飞冲天，一度反弹3.2%，欧股应声急跌，德法股市泻逾3%。

**其他**

--中港股市周四走势背驰，上证指数昨日四连升，港股则表现乏力，恒生AH股溢价指数上升至142点，创三个月新高，反映同一只股份，A股现价较H股高40%。AH溢价指数今年最高位为154点。

--向来是全港雇员的薪酬调整指标之一的国泰航空 ，昨天公布香港员工和机舱服务员明年可获加薪4%，并于今年享有相当于一个月薪酬的酌情年终奖金。

--近日与公司主席阎峰失去联络的国泰君安国际 ，昨天在网站公布，明年起不再接受任何现金存款，亦不接受第三方存款及提款，以规范业务发展。业界认为，该行突然收紧客户股票户口资金出入限制，可能是母公司要求加强管理，此举较本港券商监管要求更严谨，不排除会损失生意。

--经济有下行压力，本港楼市转向风声四起，市民对楼价走势前景转趋看淡。花旗银行公布新一季置业意向调查，有52%受访者认为未来24个月楼价将会下跌，看淡的受访者比例创调查以来新高，与上季有52%受访者预期楼价上升的情况大逆转。

--碧桂园 昨天公布有意向内地合资格投资者分批发行国内公司债券，规模上限为200亿元人民币。（完）

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