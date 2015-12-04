《香港报摘》--信报12月4日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**头版头条**
--欧洲央行昨日措施力度大失市场所望，连月捱打的欧元乘机挟淡仓，汇价一飞冲天，一度反弹3.2%，欧股应声急跌，德法股市泻逾3%。
**其他**
--中港股市周四走势背驰，上证指数昨日四连升，港股则表现乏力，恒生AH股溢价指数上升至142点，创三个月新高，反映同一只股份，A股现价较H股高40%。AH溢价指数今年最高位为154点。
--向来是全港雇员的薪酬调整指标之一的国泰航空 ，昨天公布香港员工和机舱服务员明年可获加薪4%，并于今年享有相当于一个月薪酬的酌情年终奖金。
--近日与公司主席阎峰失去联络的国泰君安国际 ，昨天在网站公布，明年起不再接受任何现金存款，亦不接受第三方存款及提款，以规范业务发展。业界认为，该行突然收紧客户股票户口资金出入限制，可能是母公司要求加强管理，此举较本港券商监管要求更严谨，不排除会损失生意。
--经济有下行压力，本港楼市转向风声四起，市民对楼价走势前景转趋看淡。花旗银行公布新一季置业意向调查，有52%受访者认为未来24个月楼价将会下跌，看淡的受访者比例创调查以来新高，与上季有52%受访者预期楼价上升的情况大逆转。
--碧桂园 昨天公布有意向内地合资格投资者分批发行国内公司债券，规模上限为200亿元人民币。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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