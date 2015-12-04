《交易视点》台债殖利率低档震荡，需求大于供给环境不变--凯基证券

路透台北12月4日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，景气复苏态势不明，在投资意愿低迷下银行资金苦无去处，加上财政部净发行余额连年下滑，而明年预估发行额度也没有增加的空间，因此短期内资金与筹码失衡的情况仍不易改变，利率上行的空间有限，行情维持低档震荡的看法不变，操作上采持券续抱不过度追低的策略。