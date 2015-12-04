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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:48 BJT

《交易视点》台债殖利率低档震荡，需求大于供给环境不变--凯基证券

路透台北12月4日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，景气复苏态势不明，在投资意愿低迷下银行资金苦无去处，加上财政部净发行余额连年下滑，而明年预估发行额度也没有增加的空间，因此短期内资金与筹码失衡的情况仍不易改变，利率上行的空间有限，行情维持低档震荡的看法不变，操作上采持券续抱不过度追低的策略。

凯基证券预估，五年券104/13期 殖利率交易区间0.70%-0.75%；10年券104/12R期 交易区间1.10%-1.17%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)

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