《交易视点》台债殖利率低档震荡，需求大于供给环境不变--凯基证券

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北12月4日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，景气复苏态势不明，在投资意愿低迷下银行资金苦无去处，加上财政部净发行余额连年下滑，而明年预估发行额度也没有增加的空间，因此短期内资金与筹码失衡的情况仍不易改变，利率上行的空间有限，行情维持低档震荡的看法不变，操作上采持券续抱不过度追低的策略。
凯基证券预估，五年券104/13期 殖利率交易区间0.70%-0.75%；10年券104/12R期 交易区间1.10%-1.17%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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