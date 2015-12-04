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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 10:35 BJT

台湾新债：英特尔30年固定利率美元债以4.65-4.75%询价--消息

路透台北12月4日 - 两位消息人士周五表示，美国晶片巨擘英特尔 将在台湾发行30年期固定利率美元债，以4.65-4.75%询价。

消息人士称，英特尔本次美元债计划募集9-10亿。

路透暂时无法联络到英特尔对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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