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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--12月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值   
        
    12月6日(日)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数          12月         --          正3
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        11月         --       12,442
    
    12月7日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                          9月         --        +3.0%
                网路招聘广告                                      --        +0.3%
    0500 日本同时指标(较前月)                        10月         --         -0.3
             领先指标                                             --         -2.1
    0700 德国工业生产(较前月)                        10月       +0.7%       -1.1%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                  12月      正17.0      正15.1
    1500 美国就业趋势指数                            12月         --        129.5
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                      10月   增加200.0   增加289.2
    2145 新西兰制造业销售                          第三季         --        -0.2%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                11月         --        +2.5%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)            10月  盈余16,594  盈余14,684
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)       第三季修正值        持平       -0.2%
                              环比年率                          +0.1%       -0.8%
  
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值     预估值
    
    12月4日(五) 
    0030 澳洲零售销售(较前月)                         10月      +0.5%      +0.5%
    0130 日本加班工资                                 10月      +1.2%        -- 
    0500 日本消费者信心指数                           11月       42.6        -- 
    0700 德国工业订单(较前月)                         10月      +1.8%      +1.2%
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              11月      -0.1%       持平
                            (较上年同期)                        -1.4%      -1.3%
    1330 美国非农就业岗位(万个)                       11月   增加21.1     增20.0
         　　民间就业岗位(万个)                              增加19.7     增19.0
         　　制造业就业岗位(万个)                               减0.1      减0.1
         　　政府部门就业岗位(万个)                           增加1.4        -- 
         　　失业率                                              5.0%       5.0%
         　　平均时薪(较前月)                                   +0.2%      +0.2%
         　　每周平均工时                                        34.5       34.5
        　　 劳动力就业参与率                                   62.5%        -- 
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                     10月  逆差438.9    逆差405
    1330 加拿大就业岗位变动(万人)                     11月   减少3.57      减少1
               失业率                                            7.1%       7.0%
               就业参与率                                       65.8%      65.9%
               劳动生产率(较上季)                   第三季       0.1%      +0.3%
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                       10月   逆差27.6     逆差17
               出口(亿加元)                                     429.8        -- 
               进口(亿加元)                                     457.4        -- 
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                11月       57.9        -- 
                   经季节调整的PMI                               63.6        -- 
    
    12月6日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                            11月       50.7        --
    (完)

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