主要国家经济指标预测--12月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月6日(日) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 正3 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,442 12月7日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +3.0% 网路招聘广告 -- +0.3% 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -0.3 领先指标 -- -2.1 0700 德国工业生产(较前月) 10月 +0.7% -1.1% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 正17.0 正15.1 1500 美国就业趋势指数 12月 -- 129.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加200.0 增加289.2 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.2% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 10月 盈余16,594 盈余14,684 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 持平 -0.2% 环比年率 +0.1% -0.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.5% 0130 日本加班工资 10月 +1.2% -- 0500 日本消费者信心指数 11月 42.6 -- 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +1.8% +1.2% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% 持平 (较上年同期) -1.4% -1.3% 1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加21.1 增20.0 民间就业岗位(万个) 增加19.7 增19.0 制造业就业岗位(万个) 减0.1 减0.1 政府部门就业岗位(万个) 增加1.4 -- 失业率 5.0% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 62.5% -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差438.9 逆差405 1330 加拿大就业岗位变动(万人) 11月 减少3.57 减少1 失业率 7.1% 7.0% 就业参与率 65.8% 65.9% 劳动生产率(较上季) 第三季 0.1% +0.3% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差27.6 逆差17 出口(亿加元) 429.8 -- 进口(亿加元) 457.4 -- 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 57.9 -- 经季节调整的PMI 63.6 -- 12月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 11月 50.7 -- (完)