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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:59 BJT

《汇市简讯》澳元/美元因零售销售数据上涨，但涨势短暂

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* 澳元上涨10个点子至0.7349见顶，尽管10月零售销售增长0.5%符合预期

* 10月表现略好于9月

* 整理行情持续到周末，在非农就业数据公布前可能是现在最好的选择

* 10月趋势高位0.7382为阻力位，随后是重要的200日移动均值约为0.7463

* 小时图支撑位向0.7320回撤(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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