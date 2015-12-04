中港个股：中国中铁以115亿资产与中铁二局置换，后者定向增发补足差额

路透上海12月4日 - 大型基建企业--中国中铁股份有限公司 周五公告，拟以预估值115.46亿元人民币的四家子公司股权，置换中铁二局 价值约72.4亿元的全部资产和负债，并以差额部分认购后者定向增发股份。

中国中铁是次涉及资产包括中铁山桥集团、中铁宝桥集团、中铁科工集团和中铁工程装 备集团四家子公司100%股权。

中铁表示，交易完成后，高端装备研发制造和技术服务为主的综合性工业制造和技术服务业务板块整合到中铁二局，后者盈利能力及发展空间将得到提升；传统基建建设、房地产开发和物资销售业务整合到中国中铁，从而增强竞争力和盈利能力。

另外，本次交易构成中铁二局的重大资产重组事项，重组方案已获得国务院国资委的原则性同意，但仍尚待获得一系列批准。

中铁二局同日公告显示，对中国中铁定向增发价格为11.68元/股，发行股份数量约3.69亿股。同时并以不低于11.68元/股的价格，向至多10名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过60亿。

中铁二局称，交易完成后，归属于上市公司股东的净资产及净利润规模增幅较大，每股收益得到增厚，资产负债率大幅下降，盈利能力也会明显提升。

中国中铁A股周四收报11.62元，最近一个月累计跌4.44%；因重大事项，中铁二局股票自9月14日起停牌，停牌前收报11.96元。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)