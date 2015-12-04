英国经济：2016年房价将上涨4-6%，增幅较今年放缓--Halifax

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透伦敦12月4日 - 英国最大抵押贷款机构Halifax周五预测，明年英国房价上涨速度将放慢至4-6%，过去12个月增幅接近10%。
去年Halifax预测今年房价将上涨3-5%，但该公司自己的数据显示，截至10月的三个月房价较上年同期上涨9.7% 。
“相比于收入，房价有些贵，不过价格受到出售房屋少、新建房屋偏低以及异常低利率等因素的支撑，”Halifax楼市分析师Martin Ellis表示。
Ellis称，今年英国央行未如市场预期中的上调利率，是房价较预期上涨更快的一个主要原因。
其他数据则显示，上涨速度低于Halifax的预测。英国统计局公布，9月房价较上年同期上涨6.1%
上周路透调查访问的分析师预测，明后两年房价将分别上涨4.3%和3.9%。
英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹上月称，英国楼市供需“不平衡”，称建设长期赶不上需求。
Halifax属于莱斯银行集团 旗下，是英国最大的抵押贷款提供商之一。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。