英国经济：2016年房价将上涨4-6%，增幅较今年放缓--Halifax

路透伦敦12月4日 - 英国最大抵押贷款机构Halifax周五预测，明年英国房价上涨速度将放慢至4-6%，过去12个月增幅接近10%。

去年Halifax预测今年房价将上涨3-5%，但该公司自己的数据显示，截至10月的三个月房价较上年同期上涨9.7% 。

“相比于收入，房价有些贵，不过价格受到出售房屋少、新建房屋偏低以及异常低利率等因素的支撑，”Halifax楼市分析师Martin Ellis表示。

Ellis称，今年英国央行未如市场预期中的上调利率，是房价较预期上涨更快的一个主要原因。

其他数据则显示，上涨速度低于Halifax的预测。英国统计局公布，9月房价较上年同期上涨6.1%

上周路透调查访问的分析师预测，明后两年房价将分别上涨4.3%和3.9%。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹上月称，英国楼市供需“不平衡”，称建设长期赶不上需求。

Halifax属于莱斯银行集团 旗下，是英国最大的抵押贷款提供商之一。(完)