《香港报摘》--其他报纸重要消息12月4日

**明报**

--长和 系另一上市公司赫斯基能源（Husky Energy），与中海油 达成进一步合作，在距香港东南140公里水深80至100米，区块面积达155平方公里的南海15/33区块，签订产品分成合同。在此之前，赫斯基已经与中海油及其所属母公司中海油总公司多次合作。

--据资料显示，过去三日内地资金透过港股通大手买入汇控 ，每日买入盘约2.4亿港元。汇控昨日收报62.55港元，下跌0.47%，成交额为6.06亿元，当中四成的成交额为透过港股通买卖。

**星岛日报**

--受年结因素和人行资金管制措施影响，本港人民币拆息继续向上，在拆息高企环境下，普遍银行短期存款利率已达3.5厘，拥有庞大人民币资金的中银香港 昨日亦跟随加息，3个月期及6个月期存息均加至3.6%。

**苹果日报**

--去年中成功透过英发国际借壳上市的光启科学 ，一直声称发展「临近空间飞行器」，市值更一度升至近400亿港元，惟一直未有产品可正式交付。公司昨日终于展示首款飞行器产品「马丁飞行喷射包（Martin Jetpack）」，计划周日于深圳试飞，预计明年中发售。

**东方日报**

--万科企业 公布，十一月份公司实现销售金额241.1亿元人民币，而首十一个月累计实现销售金额2,282.3亿元。

**文汇报**

--内地铁路官方Wi-Fi网络营运商中国智能 开发智能机械人，集团执行董事关志恒昨于传媒午宴上指，集团以一年多时间进行研发，目标明年有1,000部智能机械人投入服务，第一步会于内地火车站投入服务。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘