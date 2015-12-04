全球金市：金价守在2010年低点上方，静候美国非农就业报告

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月--这些举措之前已经被广泛预期；最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者认为这是最低限度的举措。
欧洲央行政策声明公布后，欧元兑美元 上涨逾3%，欧元区债券收益率(殖利率)猛升。失望的投资者原先预计每月资产购买规模会增加25%，部分投资者甚至对存款利率下调幅度作出了更大的预期，而最终欧洲央行只是将存款利率从负0.2%下调至负0.3%。
受欧元反弹拖累，美元指数 跌至一个月低点。
美元疲软提振了以美元计价的黄金，金价脱离了周四稍早在美国加息预期推动下触及的近六年低点1,045.85美元。
投资者等待今日稍晚公布的美国非农就业报告，以衡量美国经济的强劲程度、及其对美联储货币政策的影响。
外界普遍预期美联储将在12月会议上升息，投资者一直在为此作准备，逐渐退出黄金基金。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓降至2008年9月以来最低。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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