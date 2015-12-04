全球金市：金价守在2010年低点上方，静候美国非农就业报告

欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月--这些举措之前已经被广泛预期；最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者认为这是最低限度的举措。

欧洲央行政策声明公布后，欧元兑美元 上涨逾3%，欧元区债券收益率(殖利率)猛升。失望的投资者原先预计每月资产购买规模会增加25%，部分投资者甚至对存款利率下调幅度作出了更大的预期，而最终欧洲央行只是将存款利率从负0.2%下调至负0.3%。

受欧元反弹拖累，美元指数 跌至一个月低点。

美元疲软提振了以美元计价的黄金，金价脱离了周四稍早在美国加息预期推动下触及的近六年低点1,045.85美元。

投资者等待今日稍晚公布的美国非农就业报告，以衡量美国经济的强劲程度、及其对美联储货币政策的影响。

外界普遍预期美联储将在12月会议上升息，投资者一直在为此作准备，逐渐退出黄金基金。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓降至2008年9月以来最低。(完)

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