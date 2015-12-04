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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 09:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月4日

12月4日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                                                                                                                                             
 美股道琼工业指数周四收低-252.01,或-1.42%,报17477.67点,因欧洲央行虽然对经济给予刺激，但力度让市场失望。                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                                        
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                           
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                       
 中海油                       112.960    2.74      47544             8.754      -1.86                                                                                                                                        
 中国铝业                       7.860   -1.38       9543             2.437      -1.35                                                                                                                                        
 中国移动                      57.680   -1.33     298753            89.404      -0.77                                                                                                                                        
 中国人寿                      16.950   -1.97     181317            26.273      -1.79                                                                                                                                        
 中石油                        72.120    0.43      39168             5.589      -1.42                                                                                                                                        
 中石化                        61.660   -0.82      38742             4.779      -0.86                                                                                                                                        
 汇丰控股            <HSBC.K   39.660   -1.17    2949034            61.473      -1.72                                                                                                                                        
 中电信                        47.350   -3.17      16431             3.670      -1.35                                                                                                                                        
 中国联通                      12.040   -1.63     433770             9.331      -1.88                                                                                                                                        
 兖州煤业                       4.540   -0.87      14934             3.519      -3.07                                                                                                                                        
 华能国际                      36.130   -0.66      29977             7.000      -1.41                                                                                                                                        
 南方航空                      38.250    0.84      13362             5.929      -1.84                                                                                                                                        
 东方航空                      27.040   -1.85       9485             4.191      -1.38                                                                                                                                        
 中芯国际                       5.150   -1.53      13029             0.798      -1.45

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