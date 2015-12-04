《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月4日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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12月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-252.01,或-1.42%,报17477.67点,因欧洲央行虽然对经济给予刺激，但力度让市场失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 112.960 2.74 47544 8.754 -1.86 中国铝业 7.860 -1.38 9543 2.437 -1.35 中国移动 57.680 -1.33 298753 89.404 -0.77 中国人寿 16.950 -1.97 181317 26.273 -1.79 中石油 72.120 0.43 39168 5.589 -1.42 中石化 61.660 -0.82 38742 4.779 -0.86 汇丰控股 <HSBC.K 39.660 -1.17 2949034 61.473 -1.72 中电信 47.350 -3.17 16431 3.670 -1.35 中国联通 12.040 -1.63 433770 9.331 -1.88 兖州煤业 4.540 -0.87 14934 3.519 -3.07 华能国际 36.130 -0.66 29977 7.000 -1.41 南方航空 38.250 0.84 13362 5.929 -1.84 东方航空 27.040 -1.85 9485 4.191 -1.38 中芯国际 5.150 -1.53 13029 0.798 -1.45
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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