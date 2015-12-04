港报社评：经济阴霾虽浓，企业加薪却难悭--经济日报12月4日

国泰昨宣布明年加薪4%，料成职场指标。本港经济前景阴霾虽浓，惟应可维持全民就业，工求人格局未改，雇主加薪难悭。企业除严控租金与原料成本，更应力拓商机尤其内需。

工求人格局未变 控成本要动脑筋

每逢年底，劳资双方皆极关注明年加薪幅度，作为本港最大雇主之一的国泰航空昨宣布明年加薪约4%，虽然与工会原先提出的6%加幅有差距，亦低于今年4.5%的平均加幅，惟工会最终亦接纳建议。相信国泰的薪酬调整，将成商界厘定明年加薪水平的重要指标。

惟对不少雇主而言，明年是否向雇员加薪4%，相信仍踌躇未定，皆因本港经济前景阴霾浓重，对内有旅游零售持续放缓、楼市下行压力有增无减等坏消息；对外更受内地经济持续放缓、美国进入加息周期等重重挑战，明年营商环境未许乐观，对控制经营成本包括薪酬，自更倾向谨慎行事。

虽然如此，雇主明年加薪却难吝啬，关键是本港劳动力紧张的大环境，短期难变。在经济环境频吹淡风下，本港失业率仍续处3.3%的低水平，就算本港明年经济出现波动，令失业率从低位稍反弹，但失业率低于4%的「全民就业」状态，相信仍将持续一段不短的时间，

此或预视，本港职场仍将保持「工求人」的格局，企业要挽留人才、吸纳新血，就必须适度加薪以保薪酬竞争力，否则恐加剧人手流失，反碍经营。若要控制成本，可能要更积极从租金与原材料成本方面多动脑筋。

薪酬续增利内需 激励士气谋突围

如租金方面，近年本港商界皆苦于租金成本年年飈升，惟本港物业市场渐现疲态，令租金尤其商舖租金的议价空间较过去几年为大，为企业控制租金成本挪腾更大空间，以纾经营压力。

至于原材料方面，正因美国加息在即，美元料续呈强，环球商品价格很可能续陷低迷，助压原材料价；且美元独强下，人民币料难大升，明年兑美元与港元甚至有轻微贬值可能，加上内地工业产品价格亦续下滑，对不少依赖从内地进口物料的港企来说，原材料成本有一定调整空间。故薪酬成本虽趋升，但租金与原材料成本却有望趋降，将助商界抵销相当部分的经营成本压力。

企业与其将心思花在如何进一步压缩成本，令生意愈做愈缩，更应积极开拓新商机。尤其本港明年整体薪酬水平料有温和增长，本地消费仍将保持相当动力，如何善用薪酬调整提升员工士气，在淡市中藉抢攻内需突围，将是本港企业明年的真正挑战。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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