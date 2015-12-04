港报社评：操练文化根深柢固，谋改变如不可能任务--明报12月4日

小学三年级全港性系统评估（TSA）争议，历经一个月持续发酵，在民粹当道和政治力量介入下，迫使教育局由立场坚定变为交由专责委员会检讨，同时表明「若无法改变操练情况，无法令学校跟从我们设计原意，我们愿意作出重大调整」，云云。

看来，教育局已经呈现向压力屈服的倾向，因为从局长吴克俭透露的检讨范围，看不到在维持TSA的前提下，当局有什么办法令学校教师不再操练学生。另外，小三TSA在本港特定环境的存在价值，当局未能提出「不可或缺」的科学理据，决策有跟随民粹随波逐流之势，使人对教育政策可能再遇折腾，深以为忧。

民粹政治化压力，TSA或重大调整

从教学理论，不论各国与地区，就教学进行类似TSA的评估，以便及时发现问题，然后投入资源提高学生的学习水平，本来不应有争议。可是，橘越淮而为枳，TSA在香港，不幸地与本港特定情况结合而出现异化。 首先是与杀校结合。教育局虽然信誓旦旦TSA与杀校无关，但是不乏现任与卸任教育工作者证明，教育官员就TSA与学校互动时，他们都感受到杀校与TSA成绩有关连，于是催谷和操练学生就成为学校的选择。

其次，说到操练学生，学校和教师就优为之了，他们不会让学生只是达到基本水平，而是要「追求卓越」；这种为求自保的操作，学生就被迫陷入夙夜匪懈的拼搏了。第三，学校得到出版商配合，印制的练习要多深奥就有多深奥。于是，八九岁的小三学生在学校自保、操练文化和出版商牟利的三种因素下，不被榨乾才怪。

TSA之异化，归根究柢在于学校善于操练学生；不乏家长基于望子成龙、望女成凤心态，也配合学校操练子女。这一套根深柢固的操练文化，正是TSA异化的根源。现在奔走呼号要废掉小三TSA的家长，或许他们有别于那些「怪兽家长」，不过，他们把矛头指向TSA，放过操练他们子女的学校和教师，实际上有点本末倒置。然而，正如本港近年的「规律」，一件事只要聚集够多同道中人，创造了声势力量，而且政治化了，就会形成扳倒政府的力量。TSA争议就出现了这样苗头。

教育局所谓「若无法改变操练情况，愿意作出重大调整」的最新立场，被解读为包括取消小三TSA，再检视当局的应对，小三TSA的命运有可能「冻过水」。因为局长吴克俭列出的检讨范围，包括题目是否太深、题型有没有问题、是否每年评估或隔年做、全港参与抑或抽样做等；这些检讨，看不到如何可以改变学校继续操练学生。

TSA对学习必要性，教局缺乏全面审视

题目深浅和题型是否适当，对不同水平的学生不能一概而论。学校为求TSA成绩突出，难免要求学生的水平达到基本以上，达致卓越精英本色；出版商会充分配合，提供深奥和适当练习供学校教师操练学生，只要有一家学校采用这类练习，其他学校岂会甘心落后？

另外，出版商印制出版的TSA练习，当局无权干预，只要有市场、有销路，出版商就会供应。至于学校强调校本原则，抗拒教育局干预怎样教学生；还有是无论TSA采用什么时段和是否局部抽样评估，只要有评估，学校就难免操练学生。因此，专责委员会的检讨，看不到有什么办法使学校不再为TSA而操练学生，而教育局的最新立场是操练与TSA存废挂鈎，事态发展俨然有为了应对政治压力的妥协，偏离了教育政策应有原旨。

争议持续了一个多月，仍然有人质疑小三TSA的必要性；他们认为小三做评估太早了，应该到小六才做，这与教育局一直援引的教学理论和其他国家地区的实践，大相迳庭。不过，教育局除了搬出空泛的理论之外，却未见提出全面检视数据，证明小三TSA即使在本港的特定环境，也可以提高学生的学习水平，因而有存在的必要。

教育局于2008年曾经对小学和中学做过一次「全港性系统评估报告问卷调查」，据披露调查结果对TSA评价正面，包括逾九成小学和中学的教师会参考TSA的数据来调适教学策略，云云。只是在今次争议中，却未见学校和教师站出来证明TSA对提高学生学习水平有积极的正面作用；若TSA有益于学生，学校教师为何吝于表态？这个是否与他们是操练学生的始作俑者有关？

因此，若教育局对TSA做一个全面检视，包括从小三、小六到中三做一定数量个案追踪，审视TSA与学生成绩的关系，只要拿出确实数据，则现在质疑小三TSA不必要、无用论的说法，就会理屈词穷。可惜，教育局缺乏这方面系统调查研究，于是就小三TSA是否应该做，教育局陷于有理说不清的困境。这是TSA可能面临重大调整的另一个原因。（完）

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