港报社评：为香港利益“剪布”，合法更合理--文汇报12月4日

特区政府近日将分别就港珠澳大桥、高铁向立法会财务委员会申请54亿和194.2亿追加拨款。反对派议员已扬言，届时会全力阻止拨款通过。必须指出的是，目前这两大基建工程都已经到了「欲罢不能」的地步，有关拨款倘若无法通过，则超支超时情况恐怕更加「冇眼睇」，甚至有可能令两大工程烂尾。

所以从社会整体利益及市民福祉出发，当务之急是要尽快通过拨款，让工程尽早完成，为纳税人「止血」。因此，财委会主席陈健波要求财委会加开会议，争取尽快审核相关拨款申请，他还表示针对反对派议员的拉布阻扰行为，必要时将「剪布」，这种做法不仅合法，更是合理，值得社会大众予以支持。

终院2014年9月29日颁下书面判词指出，基本法有关赋予立法会议员参与立法会立法程序权利的条文，并不是给予个别议员根据个人意愿任意行使权利干扰会议。财委会去年6月审理新界东北发展前期拨款期间，黄毓民不满时任立会财委会主席吴亮星的裁决向高等法院申请司法覆核。法庭拒绝受理黄毓民的司法覆核并在判词中指出，按立法会议事规则，财委会主席有权主持会议，包括以「剪布」去控制会议进度，进一步明确财委会主席「剪布」拥有充分的法理依据。

为两大工程的追加拨款通过而「剪布」，也是符合公众利益的合理行动。事实上，无论是广深港高铁香港段还是港珠澳大桥，时至今日都已经耗资数百亿，那些庞大且已无法回收的「沉没成本」，已注定了这两项工程万万不能「烂尾」，也不能止步不前，必须排除万难，争分夺秒地加快工程进度，早日交付使用，才不至于令先前的时间和财政投入化为泡影。

此时若追加的拨款无法如期到位，用款就会「乾塘」，进度就会「停摆」，随着成本造价与日俱增，原本就已惨不忍睹的超支和延时问题只会更加严重。而这一切的经济损失，届时还是要由纳税人埋单。故此，从纳税人的福祉和社会长远利益出发，全社会必须和政府一道，以「逆水行舟，不进则退」的决心，朝着推动工程向前这一大方向而努力。而不是以拉布令工程烂尾，因为工程出现问题与其本身的正当性和必要性是两回事。

但是，反对派议员为了一己之私，故意将两者对立起来，还在声称要用尽各种手段进行拉布，企图阻碍拨款审批的进度，这种不顾社会整体利益和市民福祉的做法，必须予以谴责。

当然，作为工程的委托方、出资方及督造者，政府必须就相关的问题，包括工程延误的原因和确保今后进度符合要求的安排等等，向立法会财委会作出清晰的交代和解释，特区政府相关部门更要认真自我检讨、承担责任，向市民和已经花出去的公帑负责。这样才能释除公众疑虑，争取议员们的支持。（完）

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