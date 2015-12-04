港报社评：青年宿舍稍纾困，治本仍须靠市场--星岛日报12月4日

久闻楼梯响的青年宿舍，终于有两处计画正式向政府申请拨款，最快两、三年后，就能够让首批「无壳蜗牛」以低廉租金暂居。若要协助这些青年日后「升级」到能够自置居所，宿舍营运要做到「点止宿舍咁简单」。 行政长官梁振英早在四年前的《施政报告》中提出青年宿舍政策，志愿机构可以免补地价，向政府申请最多十亿元兴建宿舍，供符合入息及资产审查条件的十八至三十岁租住，最多租住五年，为轮候单身人士公屋单位的青年提供住「廉租屋」的希望，亦为他们储蓄金钱用来日后买楼置业提供帮助。 从公屋资源分配的角度来看，家庭向来应该获得优先照顾，尤其是有孩子的家庭，更加需要让下一代在合理的居住环境下成长。单身青年适 应力强，并非属于最急需照顾的一群，况且他们中不少人有机会迅速升职加薪，如果在他们求学时期或初入职就独自永久入住公屋单位，是浪费资源。 志愿机构加入增供住屋 在现时的计分制下，单身青年要轮候多年才有机会上楼，到时这些人的入息和资产可能已经超过资格上限，而楼价和租金不断上涨，令青年产生难以安居及改善生活的怨气。 青年宿舍计画规定所收租金不逾市值六成，带给这些青年享受廉租的希望。不过，以现时超过七万个三十岁以下单身人士的轮候公屋队伍，青年宿舍只能够起到杯水车薪的作用。 现时有五个志愿机构打算提供青年宿舍服务，合计起来只有二千多个单位，大部分都是打算在本来获政府拨出的用地上加建或重建单位。例如今次向政府申请拨款的青年协会，便计画重建在大埔富乡街原本两层高的「青年空间」，变成十七层高，楼下维持「青年空间」，楼上做青年宿舍，只能提供几十个宿位。 辅导服务助储钱「上车」 五处计画中，规模最大的保良局在元朗马田壆的青年宿舍，地皮是获富商李兆基捐出，可以提供一千六百多个宿位，将以市值五折出租。至于东华三院计画把上环文武庙旁废置小学，重建为可提供三百个宿位的高楼，则受到保育团体的反对。 青年宿舍限住最多五年，其中一个目的是希望住客把节省下来的租金，帮补他们自置物业首期开支。市民并不希望这些人享受公帑资助后，把钱花在吃喝玩乐。故此，保良局计画向住客提供生涯规划和理财辅导等服务，有助他们摆脱倚赖资助住楼的目标。 楼价和租金贵了很多年，政府竭力透过各种途径增加住屋供应，青年宿舍计画让志愿团体加上增加供应的大军，但是可以增加的供应量有限，步伐也不够快，只能够稍助纾困。要解决青年买楼和租楼难的问题，始终需要利用市场调节机制，透过大量增加居屋和私楼供应，来纾缓楼价租金至符合青年的负担水平。（完）