《香港重要政经日程》--12月4日-12月18日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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================== 今日重要政经消息=================
12月4日（周五）
--10:00 李宁 股东特别大会。
--15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
--15:00 冠中地产 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月7日（周一）
*-- 公布11月外汇储备资产数字。
-- 锦州银行 首日挂牌。
12月10日（周四）
-- 中国能源建设 首日挂牌。
-- 丰盛机电 首日挂牌。
12月11日（周五）
--10:00 四环医药 在中国举行股东周年大会。
--14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
12月14日（周一）
*-- 公布11月底止外汇基金境外资产。
-- 中国再生医学 公布中期业绩。
12月16日（周三）
--09:30 中信银行 临时股东大会。
--09:30 中国信达 临时股东大会
12月17日（周四）
*-- 公布9-11月失业率。
--14:00 平安保险 临时股东大会
12月18日（周五）
--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。
--11:00 京维集团 股东周年大会。
--11:00 中国金融国际 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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