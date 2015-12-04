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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 09:32 BJT

《香港重要政经日程》--12月4日-12月18日

================== 今日重要政经消息=================

12月4日（周五）

--10:00 李宁 股东特别大会。

--15:00 凤凰卫视 股东特别大会。

--15:00 冠中地产 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月7日（周一）

*-- 公布11月外汇储备资产数字。

-- 锦州银行 首日挂牌。

12月10日（周四）

-- 中国能源建设 首日挂牌。

-- 丰盛机电 首日挂牌。

12月11日（周五）

--10:00 四环医药 在中国举行股东周年大会。

--14:30 玖龙纸业 股东周年大会。

12月14日（周一）

*-- 公布11月底止外汇基金境外资产。

-- 中国再生医学 公布中期业绩。

12月16日（周三）

--09:30 中信银行 临时股东大会。

--09:30 中国信达 临时股东大会

12月17日（周四）

*-- 公布9-11月失业率。

--14:00 平安保险 临时股东大会

12月18日（周五）

--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。

--11:00 京维集团 股东周年大会。

--11:00 中国金融国际 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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