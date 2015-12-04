台湾汇市：台币盘初实质汇价持在32.700整理，反应外资汇出及台股走弱

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北12月4日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价持在32.700附近整理。汇银人士称，欧洲央行扩大宽松的强度不如市场预期，盘初一度引领台币随非美货币走升靠向32.630，但随着台股跌幅扩大及外资汇出，随即收回原有升幅转趋在32.700上下震荡。
他们指出，由于美国即将升息的议题持续发酵，部分交投趁着美元走软赶紧回补美元部位，带动美元买盘增温，致台币实质汇价趋升态势较难维持，今日台币实质汇价料暂在既有区间震荡盘整。
〞不能因为欧元起来就高兴太早，后面还有美国升息的变数。〞一位大型官股商银交易员说。
欧洲央行一如广泛预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者认为这是最低限度的举措。
本地时间9:30，韩元兑美元 报1,157.00，上日收在1,164.6；台股加权指数 则跌0.92%。
台币早盘实质交易区间落在32.630-32.723；上日在32.742-32.775。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.730/32.755，上日收在32.650。
交易员预测今日主要实质交易区间：
• 32.650-32.750
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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