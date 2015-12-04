台湾汇市：台币盘初实质汇价持在32.700整理，反应外资汇出及台股走弱

路透台北12月4日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价持在32.700附近整理。汇银人士称，欧洲央行扩大宽松的强度不如市场预期，盘初一度引领台币随非美货币走升靠向32.630，但随着台股跌幅扩大及外资汇出，随即收回原有升幅转趋在32.700上下震荡。

他们指出，由于美国即将升息的议题持续发酵，部分交投趁着美元走软赶紧回补美元部位，带动美元买盘增温，致台币实质汇价趋升态势较难维持，今日台币实质汇价料暂在既有区间震荡盘整。

〞不能因为欧元起来就高兴太早，后面还有美国升息的变数。〞一位大型官股商银交易员说。

欧洲央行一如广泛预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者认为这是最低限度的举措。

本地时间9:30，韩元兑美元 报1,157.00，上日收在1,164.6；台股加权指数 则跌0.92%。

台币早盘实质交易区间落在32.630-32.723；上日在32.742-32.775。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.730/32.755，上日收在32.650。

交易员预测今日主要实质交易区间：

• 32.650-32.750

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