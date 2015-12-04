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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 09:52 BJT

金属期市：伦铜本周料第八周下跌，因需求脆弱

LME期镍 和沪镍 分别下跌1%和2%，鉴于镍库存高企以及不锈钢需求持续疲弱，期镍合约遭遇新一波卖空。

欧洲央行周四决定进一步放宽政策，以对抗持续偏低的通胀率，但其政策工具大多都没有使用，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望。

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周四表示，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了决策者希望看到的最低就业增长幅度，而一天后至关重要的美国非农就业数据即将出炉。

全球最大矿企必和必拓 执行长周四表示，该公司长期内看空大宗商品价格前景，但基于亚洲经济体的崛起，仍看好商品需求增长。 (完)

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(编译 李春喜/王兴亚；审校 龚芳)

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