台湾财政：发债定期适量平滑化，明年发债年期安排与今年相似--官员

路透台北12月7日 - 台湾财政部官员周一表示，基于整体公债发行定期适量、且平滑化等考量，明年发债的年期安排将和今年类似。而若国库若有资金短缺，将透过国库借款及短期借款调度。

先前有媒体报导，财政部为降低成本，拟增加发行短天期公债。

〞明年发债年期的安排不会变化太大，也就是说，发行的债种及金额大致会跟今年差不多。〞一位不愿具名的财政部国库署官员在电话中对路透表示。

此外，财政部长张盛和接受路透电话采访时亦指出，降低成本的方向是对的，但没有要〞加发〞短天期公债。

他说，应考虑偿债平滑化；因此，不能把全部公债变成短期的，否则当公债到期时国库将没钱可以偿债。

张盛和并指出，目前公债是短、中、长期债各约占三分之一，就像银行存款一样，必须有长天期的定存，财政部不会多发短天公债，若有资调度需求时将以短期融通替代。

根据今年发债情况，财政部已发行二-三年的公债975.001亿台币；五年公债1,300亿台币；若包括明日将标售的十年期公债，则今年财政部发行了1,950亿台币的十年公债；20年公债则因截标发行918.002亿、30年则发行910.003亿台币。今年全年料发行6,053.006亿台币公债。