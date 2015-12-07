台湾财政：发债定期适量平滑化，明年发债年期安排与今年相似--官员

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透台北12月7日 - 台湾财政部官员周一表示，基于整体公债发行定期适量、且平滑化等考量，明年发债的年期安排将和今年类似。而若国库若有资金短缺，将透过国库借款及短期借款调度。
先前有媒体报导，财政部为降低成本，拟增加发行短天期公债。
〞明年发债年期的安排不会变化太大，也就是说，发行的债种及金额大致会跟今年差不多。〞一位不愿具名的财政部国库署官员在电话中对路透表示。
此外，财政部长张盛和接受路透电话采访时亦指出，降低成本的方向是对的，但没有要〞加发〞短天期公债。
他说，应考虑偿债平滑化；因此，不能把全部公债变成短期的，否则当公债到期时国库将没钱可以偿债。
张盛和并指出，目前公债是短、中、长期债各约占三分之一，就像银行存款一样，必须有长天期的定存，财政部不会多发短天公债，若有资调度需求时将以短期融通替代。
根据今年发债情况，财政部已发行二-三年的公债975.001亿台币；五年公债1,300亿台币；若包括明日将标售的十年期公债，则今年财政部发行了1,950亿台币的十年公债；20年公债则因截标发行918.002亿、30年则发行910.003亿台币。今年全年料发行6,053.006亿台币公债。
台湾公债标售结果一览表请见 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24