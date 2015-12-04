芝加哥期市：美元疲软支撑小麦续升，但大豆和玉米均下滑

欧元的爆发性上涨将美元指数 打压至一个月低点，该指数周四跌2.1%，为2009年3月以来最差表现。

美元疲软使得美元计价商品对持有其他货币的进口商来说更加便宜。

美国农产品出口销售总体不及分析师预期。农业部数据显示，船期在2016年初的美国小麦和玉米价格比其他国家要高，全球大豆进口大国中国也稍稍放缓了进口步伐。

贸易消息人士称，民间分析机构Informa Economics上调对阿根廷2015/16年度玉米产量的预期，并下调对该国大豆产量预估。

一主要谷物交易团体领导人在接受采访时表示，阿根廷候任总统马克理(Mauricio Macri)提议的大豆出口税下调政策也将适用于豆粕和豆油。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/孙国玉；审校 戴素萍/郑茵)