芝加哥期市：美元疲软支撑小麦续升，但大豆和玉米均下滑

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
欧元的爆发性上涨将美元指数 打压至一个月低点，该指数周四跌2.1%，为2009年3月以来最差表现。
美元疲软使得美元计价商品对持有其他货币的进口商来说更加便宜。
美国农产品出口销售总体不及分析师预期。农业部数据显示，船期在2016年初的美国小麦和玉米价格比其他国家要高，全球大豆进口大国中国也稍稍放缓了进口步伐。
贸易消息人士称，民间分析机构Informa Economics上调对阿根廷2015/16年度玉米产量的预期，并下调对该国大豆产量预估。
一主要谷物交易团体领导人在接受采访时表示，阿根廷候任总统马克理(Mauricio Macri)提议的大豆出口税下调政策也将适用于豆粕和豆油。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/孙国玉；审校 戴素萍/郑茵)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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