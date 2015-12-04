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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 10:08 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，因美元势头上升

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* 澳元在亚洲市场跌至日低0.7321美元，因美元展现活力

* 轻微的获利了结令美元指数涨幅接近0.5%；欧元跌0.3%

* 大连铁矿石期货跌至合约低位

* 澳股跌幅在1.5%-2%之间，助长澳元空头人气

* 小时图支撑在0.7320，若跌破将下看0.7300美元　(完)

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